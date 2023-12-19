Gümüşhane 22 saat arayla sallandı: Prof. Dr. Naci Görür'den deprem açıklaması

Pazartesi gününe depremle başlayan Gümüşhane, günün son saatlerinde bir kez daha sallandı.



Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dün saat 01.15'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



22 saat sonra merkez üssü yine Kelkit olan ikinci bir deprem daha oldu. İkinci depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü.



Sarsıntılar Kelkit'in yanı sıra Gümüşhane kent merkezi, Bayburt ve Trabzon'dan da hissedildi.



Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığını açıkladı.



AFAD ekipleri de kent genelinde hasar olup olmadığına yönelik kontrollerini sürdürürken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gümüşhane'deki depremle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Görür, paylaşımında şunları kaydetti:



"Arkadaşlarım Gümüşhane’de olan depremleri merak ediyorlar. Biri dün gece öbürü bu akşam oldu. Dün olanı Yeşilyurt-Kelkit’te (4,3), bu akşamki ise Cemalli-Kelkit’te oldu (4,0). Her iki deprem de Kuzey Anadolu Fayından Yeşilyurt - Olur arasında uzanan Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Depremler küçük ama Erzincan - Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir, sevgiyle."