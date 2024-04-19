Güneş tarlası vaadiyle vurgun: "Tosuncuk vakasından beter bir durum"

Vatandaşların para kazanma ümitlerini fırsat bilen dolandırıcılar bu kez güneş enerjisi santrali arsası satma vadi ile binlerce kişiyi dolandırdı.



Kainat Holding bünyesinde kurulan bir şirket İstanbul ve diğer illerdeki arsalarda güneş enerjisi santrali kurulacağını iddia ederek arazileri yüksek fiyattan sattı.



Arsalara yatırım yapmaları karşılığında 10 yıl arasında sabit kira geliri ödeyeceklerini söyleyen firma yetkilileri, binlerce kişiyi dolandırarak kayıplara karıştı.



Firmanın inandırıcı olmak için ise çoğu kişinin hesaplarına aylarca kira gelirleri adı altında para yatırdı. Ancak Nisan ayında kimseye ödeme yapılmadı. Bunun üzerine mağdurlar internette bir araya gelip Bakırköy Adliye Sarayı'na giderek suç duyurusunda bulundu.



"TOSUNCUK VAKASINDAN DAHA BETER BİR DURUM"



Güneş enerjisi kurulacak santral arsası satın alarak dolandırıldığını iddia eden Ercan Kandemir, dolandırıcıların kendilerine düzenli kira geliri vereceklerini söylediklerini anlattı.



"Güneş enerjisi santrali kurarak bize helal bir gelir elde edeceğimiz söylendi. Bana 1-2 ay olarak kira gelirini yatırdılar." diye konuşan Kandemir, "Biz baktık bize satılan arsalarda güneş enerjisi santrallerinin kurulmadığını fark ettik. Sadece Manisa ve Kütahya’da küçük bir miktar güneş enerjisi santrali kurmuşlar. Bizden aldıkları parayı başkalarına veriyorlar." dedi.



Durumun "Tosuncuk vakasından daha beter bir durum" olduğunu da sözlerine ekleyen Kandemir, şöyle devam etti:



"Bu sadece Kainat Holding ile bitmiyor. Buna benzer İhya Enerji var bunlar hep aynı sistem gidiyor. Bu Türkiye’nin bir sorunudur. Ben 200 bin TL civarında para yatırmıştım aylık 20 bin TL civarında kira ödemesi yaptılar. 1-2 ay ondan sonra yok. Helal bir kira getirisi olacak diye inandırıcı geldi, paramızı faize koymaktansa bu yöntemi tercih ettik."



"100 BİN LİRAYA 10 BİN LİRA KİRA GELİRİ"



Kainat Holding bünyesinde idari işler biriminde çalıştığını ifade eden Suat Aldemir, sistemde insanlara kooperatif bünyesinde dahil olmuş arazilerden hisse almaları karşılığında kira garantisi verildiğini anlattı.



"Kira garantisi olduğu için insanlarda bu sisteme rağbet gösterdi. Yaklaşık kayıtlı olarak yatırım yapan bin 500 kişi olduğunu biliyorum, kaydı alınmayan 7 bin kişi üye olduğunu düşünüyorum." diye konuşan Aldemir, "Vatandaşlar bu arsaları aldıktan sonra enerji tarlaları kurulacağı vaat edildi. Kurulmuş olan bir sistem üzerinden kar payı durumu yoktu. 'Siz buraya yatırım yapın biz de sizin kiracınız olalım' deniyordu." dedi.



Vaatler arasında en çok vatandaşları cezbeden 5+5 yıllık toplam 10 yıllık kira garantisi vaadi olduğunu dile getiren Aldemir, "100 bin TL yatırım yapan kişi aylık 8 ila 10 bin TL arası kira geliri elde ediyordu. Nisan ayının 5. gününden itibaren kimseye kira ödemesi yapılmış değil. İnsanlar mağduriyetlerini belirttiler bana ulaştılar. Biz de çalışan personeller olarak ortak hareket ederek şirkette suç duyurusunda bulunduk. Bizim üstümüzdeki birimlere herhangi bir ulaşım gerçekleştiremiyoruz. En son Cuma günü bir yetkilinin yardımcısı ile görüştüm. Bana kendisinin toplantıda olduğunu müsait zamanda geri dönüş yapacaklarını belirttiler." diye konuştu.



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