Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi? (2022 yılı gök olayları takvimi)

2022 yılı önemli gök olayları takviminin yayımlanmasıyla birlikte, bu yıl ikincisi gerçekleşecek güneş tutulmasının ne zaman gerçekleşeceği belli oldu. Doğa olaylarını izlemeyi seven kişiler ise güneş tutulmasının Türkiye'den izlenebilip izlenemeyeceğini merak ediyor. Peki, güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi?



GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?



2022 yılı önemli gök olayları takviminin yayımlanmasıyla birlikte güneş tutulmasının ne zaman yaşanacağı belli oldu.



Buna göre; Parçalı güneş tutulması 25 Ekim 2022 Salı Günü saat 13.00‘da başlayacak ve tutulma ülkemizde kısmen gözlemlenebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?



Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve bunun sonucunda da Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi nedeniyle gözlemlenen doğa olayıdır.



Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.