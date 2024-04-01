Hakkari Seçim Sonuçları 2024: Hakkari Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Hakkari İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Hakkari seçim sonuçları verileri paylaşıldı. 2024 Türkiye yerel seçimlerinde Hakkari Belediye Başkanlığını DEM Parti'den aday gösterilen MEHMET SIDDIK AKIŞ kazandı. Peki, Hakkari Belediye başkanı kaç oy aldı, yüzde kaç oyla kazandı? İşte HakkariBelediye başkan adayları ve aldıkları oy oranları...
Açılan Sandık: 100
DEM Parti adayı MEHMET SIDDIK AKIŞ: 14.534- Yüzde 48.93
AK Parti adayı İSMET ÖLMEZ:13.833 Yüzde 46.57
CHP Parti adayı CÜNEYT ÖZBEK: 424- Yüzde 1.43
31 Mart 2024 Hakkari Seçim Sonuçları Hangi Aday Önde?
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Aziz Yildırım Seçim Sonuçları
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Mehmet Sıddık Akış Seçim Sonuçları
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Hakkari İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
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Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Hakkari YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.
MEHMET SIDDIK AKIŞ KİMDİR?
Mehmet Sıddık Akış, 1970'te Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini kent merkezinde tamamlayan Akış, 1992'den bu yana partisinin çeşitli kademelerinde görev yaptı.
2008-2012'de il başkanlığı görevini yürüten Akış, 1999'da İl Genel Meclis Üyesi olarak seçildi. Akış, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Hakkari ilçe ilçe seçim sonuçları:
Merkez Seçim Sonuçları
Çukurca Seçim Sonuçları
Derecik Seçim Sonuçları
Şemdinli Seçim Sonuçları
Yüksekova Seçim Sonuçları
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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