Hakkari Seçim Sonuçları 2024: Hakkari Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Hakkari İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

MEHMET SIDDIK AKIŞ KİMDİR?

Mehmet Sıddık Akış, 1970'te Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini kent merkezinde tamamlayan Akış, 1992'den bu yana partisinin çeşitli kademelerinde görev yaptı.