Halil Umut Meler'e saldırıda iddianame hazır

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısına ilişkin soruşturmanın tamamlandığını ve iddianamenin hazırlandığını açıkladı.



Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor Trendyol Süperlig futbol müsabakası sonrasında meydana gelen olaylarla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle ve tüm ayrıntılarıyla yürütülen soruşturma tamamlanmış olup;

1-Tutuklu şüphelilerden F.K hakkında “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme” suçlarından,

2-Tutuklu şüpheliler K.Ç. ve Ş.Y.Ş hakkında “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, yasak alanlara girme” suçlarından,

3- Görüntülerin izlenmesi neticesinde sahaya girip müsabaka hakemine tekme sallayıp vuramayan eylemi bu nedenle teşebbüs aşamasında kalan şüpheli O.E.C. hakkında “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralamaya teşebbüs ve yasak alanlara girme suçlarından”

cezalandırılmaları talebiyle Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesine iddianame tanzim edilmiştir.

Tüm şüpheliler hakkında 6222 S.Y. 18. madde uyarınca seyirden men yasağı talep edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurur."

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