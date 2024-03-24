Hamza Dağ: 0-7 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz toplu taşıma hakkı getireceğiz

Yerel seçime son bir hafta kala siyasi partilerin adayları da seçim çalışmaları kapsamında sahaya inmeye devam ediyor.



Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanlığınca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Konak'taki bir otelde düzenlenen "Kadın Buluşması" programına katıldı.



Kadınların, toplumun ve aile kurumunun mihenk taşı olduğunu belirten Dağ, aynı zamanda ekonomi, siyaset, eğitim, sağlık gibi tüm alanlarda olmazsa olmaz bir etkiye, öneme sahip olduklarını söyledi.



Dağ, İzmir'de kadınlarının önündeki setleri kaldıracaklarını ifade ederek, "1 Nisan itibarıyla kadınların her alanda daha fazla söz sahibi olmalarını desteklemek ve onlara eşit fırsatlar sunmak, temel önceliklerimiz arasında olacaktır. Kadınların iş gücüne katılımdan eğitime, sağlıktan, sosyal haklara kadar birçok alanda yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek hepimizin ortak görevidir." dedi.

ANNELERE ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA HAKKI

Kadınların toplumdaki yerlerini güçlendirirken aile ekonomisine daha fazla katkı sunmalarına imkan sağlayacaklarını dile getiren Dağ, İzmir Meslek Eğitim projesi kapsamında kadınlara yönelik meslek eğitimleri sunacaklarını, onların iş gücü piyasasında daha rekabetçi olmalarını sağlayacaklarını anlattı.



Dağ, kadınların kendi işlerini kurmalarına yardımcı olacaklarını belirterek, 0-7 yaş arası çocuğu olan annelere toplu ulaşımı ücretsiz kullanma imkanı getireceklerini bildirdi.

