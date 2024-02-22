Hamza Dağ’dan Gümüldür’e duble yol sözü

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Menderes ilçesindeki Organize Ticaret ve İmalat Bölgesi Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi'ni ziyaret etti.



Toplantıda konuşan Dağ, “Yeni ulaşım hatları, modern altyapı projeleri ve turizmi canlandıracak yenilikçi adımlarla, İzmir’in her köşesinin tüm İzmirliler için daha da yaşanabilir, daha erişilebilir hale getirilmesini sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.



Dağ, 13 Şubat’ta vizyon projelerinin bir kısmını açıkladıklarını hatırlatarak, "Bu projelerimizle üreten bir İzmir vizyonuyla, tarımdan sanayiye, teknolojiden sanata kadar her alanda yenilikçi ve sürdürülebilir bir ekonomiye sahip bir şehir oluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.



Menderes ilçesi için de proje ve çalışmalarının hazır olduğunu vurgulayan Dağ, önceliklerinin doğalgaz olacağını söyledi. Dağ, “Söz veriyorum, 1 Nisan'dan sonra merkezde doğal gaz erişim oranını yüzde 100'e çıkartacağız. Özdere ve Gümüldür bölgelerimizde de doğal gaz erişimi konusunda hiçbir sorun kalmayacak.” dedi.



Bölgenin bir diğer önemli sorununun ise ulaşım olduğuna dikkat çeken Hamza Dağ, “Yaz aylarında Gümüldür'e giden yol üzerinde yoğunluklar meydana geliyor. Bu sorunu çözmek adına, sahil yolumuzu genişleteceğiz ve Gümüldür'e giden yolu duble yol haline getireceğiz. Böylelikle, yaz aylarındaki trafik yoğunluğunu azaltmayı ve siz değerli vatandaşlarımızın daha rahat bir ulaşım imkanına kavuşmasını sağlamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.