Hasımları pusu kurdu, bir gözünü kaybetti (Vücudunda 32 saçmayla yaşıyor)

Patnos ilçesi Yukarıgöçmez köyünde yaşayan Harun Işık, 19 Eylül’de, başkasına ait hayvanların arazisine girdiğini görerek şikayetçi oldu.
Bölgeye gelen jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında belirlenen kişiler hakkında işlem yapıp köyden ayrıldı.
Işık’a aynı akşam, koyunları meradan köye getirirken, şikayetçi oldukları aileden 4 kişi tarafından pusu kuruldu. Köye doğru giderken, pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Işık, yere yığıldı.
Silah seslerini duyan çevredekiler, olay yerine gelip, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, saldırıyı gerçekleştiren 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Köye gelen sağlık görevlileri Işık’ı, Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Muayenesinde Işık’ın bedeninin çeşitli yerlerine 62 saçmanın isabet ettiği anlaşıldı, 30’u küçük operasyonlarla çıkarıldı, geri kalan 32’si çıkarılamadı.
Saçmalardan çoğu Işık’ın kollarında ve gövdesinde, 4’ü başına isabet etti.
Gözüne isabet eden 1 saçma ise Işık’ın hayatını kararttı. Gözündeki saçmayı çıkarmanın çok riskli olduğunu söyleyen Ağrı’daki doktorlar, Işık’ı Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Servisi’ne sevk etti.
Hastanedeki tedavisi süren Işık, ameliyat olacağı günü bekliyor.
Gözünde ve vücudunda onlarca saçmayla yaşayan Harun Işık, kendisine 4 kişinin pusu kurduğunu belirterek, “İlk mermi gözüme isabet etti. Ondan sonra bir şey görmedim. Vücuduma toplam 62 saçma isabet etmiş. 30 tanesini çıkardılar, diğerleri duruyor. Başımda, gözümde, yanağımda var. 20 gündür saçmayla yaşıyorum. Muayene ettiler, 1 gözümde görme engeli oluşmuş, hatta hiçbir şey göremiyorum.” diye konuştu.
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