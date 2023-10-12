Hasımları pusu kurdu, bir gözünü kaybetti (Vücudunda 32 saçmayla yaşıyor)

Hastanedeki tedavisi süren Işık, ameliyat olacağı günü bekliyor.



Gözünde ve vücudunda onlarca saçmayla yaşayan Harun Işık, kendisine 4 kişinin pusu kurduğunu belirterek, “İlk mermi gözüme isabet etti. Ondan sonra bir şey görmedim. Vücuduma toplam 62 saçma isabet etmiş. 30 tanesini çıkardılar, diğerleri duruyor. Başımda, gözümde, yanağımda var. 20 gündür saçmayla yaşıyorum. Muayene ettiler, 1 gözümde görme engeli oluşmuş, hatta hiçbir şey göremiyorum.” diye konuştu.