Hastane doluluk oranları arttı | Sağlık Bakanı İstanbul'a dikkat çekti

SON DAKİKA HABERİ: Son aylarda üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı da yoğun bakım doluluk oranları da arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakım doluluk oranının yaklaşık yüzde 72 olduğu bilgisini verirken İstanbul'a da dikkat çekti.

Hastane doluluk oranları arttı | Sağlık Bakanı İstanbul'a dikkat çekti
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Artan solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle hastaneye yatış oranları da artıyor. 

Dün gerçekleşen Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan , "İçinde bulunduğumuz kış aylarında, bilhassa virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülmektedir. Bu artışlar, ülkemize mahsus değil. Kış aylarının sürdüğü diğer ülkelerde durum benzer şekilde." derken şu an endişe edilecek bir durum olmadığını belirtti. 

"EN SIK GRİP, VE COVİD-19 GÖRÜLÜYOR"

Geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda yüzde 20’e yakın artış olduğunu kaydeden Sağlık Bakanı, en sık grip yani influenza, sonra RSV ve Covid-19'un görüldüğünü belirtti. 

Hastane doluluk oranları hakkında da bilgisi veren Bakan Koca, servis yatağı doluluk oranımız ortalama yüzde 65 olduğunu yoğun bakım yataklarında ise doluluk oranı yaklaşık yüzde 72 olduğunu söyledi.

EN FAZLA ARTIŞIN OLDUĞU İL İSTANBUL

"Geçen yıla göre artış var" diyen Koca 'a da dikkat çekti. 

Koca, "İstanbul’da yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık yüzde 83. Yani en fazla artışın olduğu il İstanbul. İstanbul’daki bu artıştan dolayı yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla bu süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz." dedi. 

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