Hatay’da feci olay: 77 küçükbaş hayvan telef oldu

Olay, Hassa ilçesi Tiyek Mahallesi’nde meydana geldi. Sulama kanalından su içen küçükbaş hayvanların telef olmaya başladığını fark eden Ali Çankır, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede olay gerine giden; itfaiye, zabıta, AFAD, ilçe tarım ve jandarma ekipleri çevrede emniyet alarak başka canlıların da zehirlenmesinin öne geçmek için bölgede çalışma yaptı.

Olayda, 77 küçükbaş hayvan telef oldu. İlk belirlemelere göre olayın; çevrede bulunan üzüm bağının ilaçlanması sonrası açıkta bırakılan zehirli ilaç kutularının kanal civarındaki su birikintisine karışması ve hayvanların bu suyla teması sonucu olduğu değerlendirildi.