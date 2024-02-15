Hatay'da konteyner yangını

Hatay’da konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Antakya İlçesi Bozhöyük Mahallesinde bireysel kurulan konteynerde yangın çıktı.
Depremzede vatandaşların yaşadığı konteynerde çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın kısa sürede konteyneri kullanılmaz hale getirdi. Alevler, çevreye sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Hatay Antakya
- Yangın
- Hatay
- Deprem