Hava durumu: Batıda güneş, doğuda kar (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurt geneli parçalı ve az bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'nde ise İzmir başta olan üzere etkili olan rüzgarlar hissedilen sıcaklığı düşürerek bölge halkını düşürüyor.

Perşembe gününden itibaren Marmara Bölgesi'nde beklenen yağışlar Ege Bölgesi ile birlikte kıyı kesimlerinde kendisini gösterecek.

Yağışların; Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun olması bekleniyor.

Yurt genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



17 Şubat 2020 - (Pazartesi)

⚠️Yoğun Kar Yağışına Dikkat!

🗻Çığ Tehlikesine Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Hadisesine Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/FuWXCoV01W — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 17, 2020

YOĞUN KAR YAĞIŞI

Yağışların; Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Haftalık Hava Tahmini

(17- 23 Şubat 2020)

Hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde artacağı, batı bölgelerde değişmeyeceği, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/doml4F3Xor — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 16, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da önümüzdeki 3 gün güneşli bir hava bekleniyor. Bugün poyrazın beklendiği bölgede sıcaklıkların 12 derece civarında olması bekleniyor.

Marmara genelinde ise perşembe günü başlaması beklenen yağışlarla birlikte bölgede hava sıcaklıkları düşecek.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerimizde beklenen hava tahmini ise şu şekilde,



Edirne: Parçalı bulutlu, 12



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, 11



Kırklareli: Parçalı bulutlu, 11



Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, 11



Denizli: Parçalı ve az bulutlu, 13



İzmir: Az bulutlu, 16



Kütahya: Parçalı ve az bulutlu, 9



Muğla: Az bulutlu, 14



Adana: Parçalı ve az bulutlu, 18



Antalya: Az bulutlu, 20



Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 10



Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, 10



Bolu: Parçalı ve az bulutlu, 10



Düzce: Parçalı ve az bulutlu, 15



Kastamonu: Parçalı ve az bulutlu, 8



Amasya: Parçalı ve az bulutlu, 10



Samsun: Parçalı ve az bulutlu, 11



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, 10



Malatya: Parçalı ve çok bulutlu, 1



Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, 4



Gaziantep: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, 12

