Hava tahmininde "diploma" tartışması: Mikdat Kadıoğlu'ndan Kerem Ökten hakkında suç duyurusu

METEOROLOJİ GEÇEN HAFTA UYARMIŞTI



Sosyal medyadaki farklı hesaplar tarafından ortaya tahminler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz hafta bir açıklama yayınlamıştı.



Açıklamada, sosyal medyada yapılan hava tahminleri konusunda uyarıda bulunularak şöyle denilmişti:

"Zaman zaman sosyal medya üzerinden yetkisiz kişilerden ya da kaynağı belli olmayan hesaplardan kısa ve uzun vadeli hava tahminleri ile ilgili çeşitli açıklamalar yayınlanmaktadır.



Bu açıklamalar ile ilgili olarak İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Birimi ve Kurumumuz tarafından kamuoyunu bilgilendirici ve bilinçlendirici açıklamalar yapılmaktadır.



Atmosferik hadiseler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından 7/24 takip edilmekte, meydana gelebilecek meteorolojik hadiselerle ilgili tüm tahmin ve uyarılar, kamuoyu ve yetkililerle anında paylaşılmaktadır.



Can ve mal kayıplarını önlemek ve dezenformasyona neden olmamak adına; kaynağı Meteoroloji Genel Müdürlüğü olan tüm basın ve yayın organları ile MGM mobil uygulaması, "mgm.gov.tr" internet sitesi, Meteorolojinin Sesi Radyosu ve MGM kurumsal sosyal medya hesaplarından en doğru ve güvenilir meteorolojik tahmin ile uyarılara ulaşabilirsiniz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer almıştı.