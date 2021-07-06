Havalar ısındı, 2 günde 6'sı çocuk 10 kişi boğuldu

Haftasonu peş peşe boğulma haberleri geldi. 2 günde 10 kişi yaşamını yitirdi.

TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kürşat Özeken, Antalya'da denize girdi.



Ancak bir süre sonra kayboldu. Denizden baygın şekilde çıkarılan 33 yaşındaki Özeken kurtarılamadı.



İzmir'de gölete giren 18 yaşındaki Serkan Endes de gözden kayboldu..



Arkadaşının ihbarıyla suda arama yapıldı. Gencin cansız bedenine ulaşıldı.



Tekirdağ'da 16 yaşındaki Hüsamettin Aydoğan, denizde çırpınmaya başladı.



Çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

Burdur'daki Salda Gölü'nden de acı haber geldi. 15 yaşındaki Mehmet Yayla'nın cansız bedeni, 6 metre derinlikte bulundu.



Adana'da 17 yaşındaki Murat Acar,, Yumurtalık halk plajından denize girdi.



Sabah suda hareketsiz birinin olduğunu görenler, sağlık ekiplerine haber verdi..



Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Muğla Bodrum'da 15 yaşındaki Beritan Taşer, denizde batıp çıkıyordu..



Sudan çıkarılan çocuk kurtarılamadı..



Bursa'da denize giren 38 yaşındaki Engin Öztürk de çırpınmaya başladı.



Çevredekiler yardıma koştu. Hastaneye kaldırılan Öztürk hayatını kaybetti.

Manisa'daki Gediz Çayı'nda 26 yaşındaki Seyhan Argaç'ın cansız bedeni bulundu. 30 metre uzaklıkta da kıyafetlerine rastlandı. Argaç'ın boğulduğu düşünülüyor.



Sinop'ta denize girmenin yasak olduğu bölgede uyarılara aldırış etmeyenler artınca cankurtaran görevlendirildi.



14 yaşındaki Emirhan Balkanoğlu da sudaydı ancak gözden kayboldu..



İddiaya göre cankurtaran, çocuğu kurtarmak yerine can simidi attı.



Balkanoğlu, 20 dakika sonra sudan çıkarıldı ama kurtarılamadı.



Aydın'da sulama kanalına giren 13 yaşındaki Ömer Yokuş da akıntıya kapıldı.



Çocuğun cansız bedeni bulundu.

