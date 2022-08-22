'Havrita'ya erişim engeli getirildi

Havrita isimli uygulamaya tepkiler büyüyor.

Sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet uygulaması 'Havrita'nın kapatılması için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı.

Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği (PAWGUARD) avukatı Muhammed Yusuf Damnalı, 'Havrita' sitesi ve sosyal medya hesaplarından kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ifade ve görüntüler kullanıldığı gerekçesiyle siteye ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti.

Ankara 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi, bunun üzerine 'Havrita' sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine karar verdi.







Uygulamada başıboş köpeklerin işaretlendiğini ve öldürüldüğünü söyleyen hayvanseverler sosyal medyada 'Havrita kapatılsın' kampanyası başlatmıştı.

Tepkilerin ardından Havrita-Başıboş Köpek Haritası'nın sözcüsü Avukat Devrim Koçak da açıklamalarda bulunmuştu.

Koçak, "Arkadaşımız tamamen iyi niyetle, başıboş köpeklerin refahı ve insanların da başıboş köpekler nedeniyle zarar görmemesi için siteyi oluşturmuş. Garip iftiralar ortaya çıkınca bir ara verme kararı aldı. Sitede erişim engeli yok, sitenin kendi sahibi tamamen durdurdu'' diye konuştu.



Koçak, art niyetli kişilerin gidip işaretleme yaptıktan sonra canice katliam yapabileceklerini düşündükleri için ara verdiklerini söyledi.

'HAVRİTA'NIN SAHİBİ BEN DEĞİLİM'



Uygulama hakkında yaptığı açıklamaların ardından kendisine karşı da linç kampanyası başlatıldığını söyleyen Koçak, linç kampanyası başlatanlar hakkında şikayetçi olacağını belirtti.



"Havrita'nın sahibi ben değilim" diyen Koçak, "Havrita'da bir hata varsa düzeltilebilir. Havrita'dan önce de bu ülkede köpekler zehirleniyordu, hatta belediyeler eliyle zehirleniyordu. Yasada değişiklik yapıldı, hayvanlar yine korunamadı. Yapılan değişiklik yeni bir rant kapısı oluşturdu" ifadelerini kullandı.



'SİTEYİ KURAN KİŞİ BU DURUMDAN DOLAYI ÇOK ÜZGÜN'



Hukuki haklarını kullanacağını söyleyen Koçak, "Siteyi kuran kişi bu durumdan dolayı çok üzgün, o tamamen iyi niyetle vefat eden çocuklar ve sömürülen hayvanlar için bu işe girmiş kişi. Bu uygulamada kişiler giriş yaptıktan sonra bildirimler belediyeye yapılıyor. Belediyenin gelip olaya müdahale etmesi gerek, buradan da bir kamuoyu oluşturup 5199 sayılı kanunun insan hakları ve refahı temelli değiştirilmesini istiyoruz" diye konuştu.