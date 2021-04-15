Hırsız sandıkları esnaf ve elemanını öldüresiye dövdüler

Bursa'da bir esnaf ve elemanı, iş çıkışı önlerini kesen 3 kişi tarafından hırsız sanılarak dövüldü. Olayın ardından kayıplara karışan şüphelileri tespit etmek için çalışma başlatıldı.

İHA 15.04.2021 - 10:29

Hırsız sandıkları esnaf ve elemanını öldüresiye dövdüler

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Bursa’da kimliği belirsiz kişiler, hırsız sandıkları esnaf ve elemanını dövdü.

Olay, Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi. Konfeksiyon atölyesi bulunan 36 yaşındaki F.H. ve 31 yaşındaki çalışanı A.F., iş çıkışı sokakta yürüdükleri esnada kimliği meçhul 3 kişi tarafından durduruldu.

İddiaya göre "Siz hırsız mısınız, burada neden geziyorsunuz?" diyen 3 kişi, F.H. ile A.F.’yı dövmey başladı. Yaklaşık 10 dakika boyunca F.H. ile A.F.’yi feci şekilde döven şüpheliler, kaçarak kayıplara karıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerin olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri acılar içerisinde yerde kıvranan F.H. ile A.F.’yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yerde acıylar içinde yatan F.H., ''Benim çoluk çocuğum var. 8 yıldır burada esnafım. Hırsızsınız diye bize saldırdılar'' diye konuştu.

Polis ekipleri, şüphelileri tespit etmek için soruşturma başlattı.

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