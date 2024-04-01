Hopa'da aynı isimli iki adaydan kazanan CHP'li Utku Cihan oldu

Artvin’in Hopa ilçesinde, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre, oyların yüzde 55,67’sini alan CHP’li Utku Cihan, belediye başkanı oldu.

AK Parti’li uzak akrabası olan Ati Utku Cihan ikinci, Yeniden Refah Parti'li Mustafa Kestioğlu ise üçüncü sırada yer aldı.

2019'daki yerel seçimlerde CHP’den Taner Ekmekçi, Hopa Belediye başkanı olmuştu.



UTKU CİHAN KİMDİR?



Utku Cihan, 1980'de Artvin'in Hopa ilçesinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun olan Cihan, Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde "Sürdürülebilir Ulaşım" alanında doktorasına devam eden Cihan, 2004 yılında özel planlama bürosunda iş hayatına adım attı.2008'de İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışmaya başlayan Cihan, ESHOT Genel Müdürlüğünde şehir plancısı, 2011 yılından itibaren de Ulaşım Dairesi Başkanlığında ulaşım planlama şefi olarak çalıştı.

Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü olan Cihan, 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Ulaşım Planlama Müdürü olarak göreve başladı. 2020'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirildi.