HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na saldırı

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ""Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." dedi.



AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşanılan olaya ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.



Çelik, şu ifadeleri kullandı:



"HÜDAPAR Adana İl Başkanı Salih Demir ve İl Sekreteri Sacit Pişgin’i hedef alan vahşi saldırıyı lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Sacit Pişgin’e Yüce Allah’tan rahmet, yaralı Salih Demir’e acil şifalar diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz faili derhal yakalamış olup tahkikatı derinlemesine yürütmektedir. Siyaseti hedef alan şiddetin üzerine gidilecek; hadise her yönüyle aydınlatılacaktır. HÜDAPAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz."



PARTİDEN AÇIKLAMA



Olayın ardından HÜDA PAR'dan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Adana İl Başkanlığımıza alçakça saldırı. İl Başkanımız Salih Demir ve İl Sekreterimiz Sacit Pişgin, parti il başkanlığı mescidinde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan arkadaşlarımızdan Sacit Pişgin kardeşimiz şehit oldu. Haince saldırıda vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve dava arkadaşlarına sabır diliyoruz. Saldırganları ve bu cürmün arkasındaki zalimleri lanetliyoruz. Olayın bir an önce açığa kavuşturulmasını bekliyoruz."

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