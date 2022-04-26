Husumetlisini silahla yaralayan avukata 15 yıla kadar hapis talebi

Kocaeli'de tartıştığı kişiyi yaralayan avukatın 15 yıla kadar hapsi istendi.

Olay, geçen yıl 5 Aralık'ta, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Begüm Sokak'ta meydana geldi.

Ailesini ziyarete giden avukat Deniz Kal(30), sokakta husumetli olduğu komşusunun kardeşi Enes Atak (24) ile karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Deniz Kal, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla Enes Atak'a ateş etti. Kal ayrıca silahın kabzasıyla Atak'ın başına vurdu.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Atak'ı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Gözaltına alınan Kal ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Enes Atak da tedavisinin ardından taburcu edildi.



Olay ile ilgili hazırlanan iddianame, Kocaeli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

'ÖL, GEBER' DİYEREK KÜFRETMİŞ

İddianamede; iki taraf arasında yaşanan tartışma sırasında Deniz Kal'ın, belindeki ruhsatsız silahı çıkararak 2 el yere doğru ateş ettiği sonrasında kaçmaya başlayan Enes Atak'a doğru hedef gözetip, 2 el daha ateş ettiği belirtildi.

Avukat Deniz Kal hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kolundan yaralanan Atak, yere düştükten sonra yanına giden Kal'ın "Öl, geber" diyerek küfürler eşliğinde Atak'ın başına silah kabzasıyla vurduğu bilgisi de iddianamede yer aldı.



TANIK BEYANLARI ÇELİŞTİ



​Olayı görenlerin beyanlarını da inceleyen savcı, bir tanığın, Enes Atak'ın elinde bıçak gördüğünü söylediğini; diğerinin ise görmediğini belirterek çelişkiye vurgu yaptı.



Savcı, mermilerin bitmesine rağmen Deniz Kal'ın, Enes Atak'ın hayati bölgesi olan başına silahın kabzası ile vurduğunu hatırlatarak 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza istedi. Savcı, Deniz Kal'ın 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasını talep etti.