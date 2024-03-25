İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul'daki deprem milli güvenlik meselesi

"DÖNÜŞÜMÜ VATANDAŞIMIZLA BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRMEK ZORUNDAYIZ"



Seçim sonrası ilk olarak Eyüpsultan, ardından Fatih Sultan Mehmet'in kabrine gidip dua edeceğini belirten Kurum, daha sonra acil eylem planlarını hızlı bir şekilde hayata geçirmek için çalışmalara başlayacağını, vatandaşa verdiği sözleri tutacağını söyledi.



Milletin yapılanları bildiğini ve takdir ettiğini söyleyen Kurum, "Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıldır ilmek ilmek bütün memleketimizi işliyoruz. Baktığınızda 2 milyon 200 bin konutun dönüşümü sağlanmış bu süreçte. Sadece İstanbul'da 800 bin konutun dönüşümü gerçekleşmiş. İstanbul'da 80 bin sosyal konut bitirilmiş, vatandaşımıza teslim edilmiş. Ben Emlak Konut genel müdürüyken 125 bin konut yaptık. Hepsi sağlam, güvenli. 173 bin konutumuzun inşası devam ediyor." dedi.



Yapılanların yeterli olmadığını vurgulayan Kurum, "Daha fazla yapmamız lazım. Elimizi, gövdemizi taşın altına koymamız lazım. İstanbul'daki deprem milli güvenlik meselesi, beka meselesi. O yüzden bu anlayışta 7 gün 24 saat esasıyla çalışıp, tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar biz bu çalışmayı, azmi, gayreti göstermek durumundayız. Bizim hayalimiz, İstanbul'da hiçbir annemiz, evladımız, vatandaşımız huzursuz uyumasın. Amacımız bu. Bunun için de deprem dönüşümünü vatandaşımızla birlikte gerçekleştirmek zorundayız. Afete şehrimizi hazırlamak zorundayız." diye konuştu.