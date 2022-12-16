İBB Başkanı İmamoğlu davasında savcılıktan mahkemeye 'istinaf' dilekçesi

İBB Başkanı İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı davada savcılık, kararın bozulması için istinaf yoluna başvuracak. Mahkemeye sunulan dilekçede, savcının izne ayrılacak olması nedeniyle gerekçeli kararın başsavcılığa tebliği istendi.

İBB Başkanı İmamoğlu davasında savcılıktan mahkemeye 'istinaf' dilekçesi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı davada savcılık, mahkemeye "süre tutum dilekçesi" verdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'na verilen cezada gerekçeli karar açıklanana kadar istinaf başvuru süresinin korunması istemiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe sundu.

Dilekçede, usul ve yasaya aykırı hususlar olması nedeniyle kararın bozulması için istinaf yoluna gidileceği belirtildi.

Ayrıca dilekçede savcının izne ayrılacak olmasından dolayı gerekçeli kararın Başsavcılığa tebliği talep edildi.

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