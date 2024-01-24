İBB Başkanı İmamoğlu: Sendikalı sayısı 80 bin kişiye ulaşmıştır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Kent Konseyi'nin düzenlediği "1961 Saraçhane İşçi Mitingi" fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.



Son dört buçuk yılda belediyede çalışan sendikalı işçi sayısındaki artışa dikkat çeken İmamoğlu, ''Biz göreve geldiğimizde çalışan sendikalı sayımız 17 bin iken sadece 4 buçuk yılda belediyede çalışan sendikalı sayısı 80 bin kişiye ulaşmıştır. 30'a yakın sendikayla toplu iş sözleşmesi yaptık.'' diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun gündemindeki diğer bir konu da haftalık çalışma saatleriyle ilgili yapılan son düzenlemeydi.

İBB Başkanı İmamoğlu, ''Toplu iş sözleşmeleriyle ilgili haftalık kamuda çalışma saatini 45 saaten 40 saate indirerek olması gereken seviyeyi de tasarlamış olmanın 2024 mart ayı itibariyle hayata geçirelecek olmanın değerli olduğunu düşünüyorum.'' dedi.