İçişleri Bakanı Soylu'dan 'kontrollü normalleşme' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Kontrollü normalleşme döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz'' dedi.

Anadolu Ajansı 02.03.2021 - 09:31

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'kontrollü normalleşme' açıklaması

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "kontrollü normalleşme" döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçileceğini, bu sürecin kurallara uyumla atlatılacağını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İllerimizin risk düzeyine göre 'Kontrollü Normalleşme' döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Milletimizin fedakarlığı ve kurallara uyma hassasiyetiyle, bu süreci inşallah birlikte atlatacağız. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak hep birlikte..."

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