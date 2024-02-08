İDO’nun Samos Adası seferleri başlıyor: Bilet fiyatları belli oldu

İDO’NUN SAMOS BİLETLERİ NE KADAR?



Seferihisar – Samos seferleri sabah gidiş akşam dönüş olarak, haftada 3 gün, ağustos ayında ise haftanın her günü olacak.



Kuşadası – Samos seferleri ise sabah gidiş akşam dönüş olarak, 15 Haziran’a kadar haftada 3 gün, 15 Haziran sonrası haftanın her günü yapılacak.



Seferihisar – Samos seferleri aynı gün dönüş yapılması durumunda 35 euro, farklı gün dönüş yapılması durumunda ise gidiş-dönüş 49 euro olarak belirlendi.



Kuşadası – Samos seferleri ise aynı gün dönüş yapılması durumunda 41 euro, farklı gün dönüş yapılması durumunda ise gidiş-dönüş 52 euro olarak belirlendi.



İDO’nun bu hatlarında araçlı yolcu taşıması yapılmadığı aktarıldı.



KAPIDA VİZE İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?



Samos Adası’na giriş için geçerli bir pasaport ve Schengen ya da kapı vizesi gerekirken pasaportun geri dönüş tarihi itibariyle en az 3 ay geçerliliği olması ve 10 yıldan eski olmaması gerektiği belirtildi.

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