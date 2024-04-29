Iğdır’daki silahlı saldırıda ağır yaralananlardan 1 kişi öldü

Iğdır’da dün kahvede çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 3 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralananlardan biri hayatını kaybetti.

Iğdır’daki silahlı saldırıda ağır yaralananlardan 1 kişi öldü

merkezde bir çay evinde oturan M.Ç., H.A. ve C.A. ile sonradan gelen Mehmet Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavga sonrası Mehmet Ç., yanında getirdiği silahla ateş ederek üç kişiyi yaraladı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Yaralılardan durumu ağır olan C.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan Mehmet Ç.’nin bulunması için polis ve jandarmanın geniş çaplı arama başlattığı öğrenildi.

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