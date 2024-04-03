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İki aile birbirine girdi: 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada biri kadın 3 kişi yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatılırken 3 kişi gözaltına alındı.

İki aile birbirine girdi: 3 yaralı

Ceylanpınar'ın kırsal Muratlı Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile etti.

Silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada M.Ç. ve A.Ç. isimli kişileer silahla, H.E. isimli kadın ise bıçakla yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan M.Ç. ’ya sevk edildi. Kırsal mahalleye giden jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen Ahmet Z., İbrahim Z. ve Ali Z.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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