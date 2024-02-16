İki kişinin öldüğü kazada İETT şoförü için istenen ceza belli oldu

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, İETT şoförü Sefer Baldan’ın otobüsle durağa dalarak iki kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı.



Savcı, Baldan’ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapsini talep etti.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Sefer Baldan, Ses Görüntülü ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatlarıda hazır bulundu.



ADLİ TIP KURUMU RAPORUNDA ŞOFÖR ASLİ KUSURLU

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda, Sefer Baldan’ın asli kusurlu olduğunu, hayatını kaybeden 2 kişinin ise kusursuz olduğunu belirtti.



YORGUN VE DİKKATSİZ OTOBÜS KULLANDIĞINA VURGU YAPILDI

Duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada savcı şoför Sefer Baldan’ın yorgun ve dikkatsiz bir biçimde otobüsü kullandığı, bu durumun elektronik sistem tarafından fark edilip uyarılmasına rağmen sefere devam ettiği belirtildi.

Seyir halindeyken uyukladığı, yolcular tarafından uyarılmasına rağmen araç kullanmaya devam etmesi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldığı anlatıldı.



ŞOFÖRÜN 22 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcı mütalaasında, otobüs şoförü Sefer Baldan’ın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep edildi.



"BENİM SUÇUM YOK''

Mütalaaya karşı savunmasında Sefer Baldan, "Benim suçum yoktur. Dosyadaki görüntülere bakıldığında tansiyon ilacımı almadığım için uykulu halde olduğum anlaşılacaktır. Bilerek ve isteyerek kazaya sebebiyet vermedim. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.



DURUŞMA SAVUNMA İÇİN ERTELENDİ

Mahkeme heyeti Sefer Baldan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.



İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, geçtiğimiz yıl şubat ayında Sefer Baldan’ın İETT’ye ait 97 numaralı otobüsle seyir halindeyken Bahçelievler durağına yanaştığı sırada uyuması sonucu kaldırıma çıktığı, durakta bekleyen Hikmet Kaya, Ahmad Rzayev ve Fehmi Aydın’a çarptığı belirtildi. Hikmet Kaya ve Ahmad Rzayev’in kazadan sonra kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğine yer verilen iddianamede, Sefer Baldan’ın ''taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma'' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

