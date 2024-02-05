İklim değişikliği tarımı tehdit ediyor: Yalancı bahar tehlikesi

Meteoroloji verileri Türkiye'nin Afrika'dan gelecek bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceğini gösteriyor. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkarak, İstanbul dahil kıyı bölgelerde 20 dereceye yaklaşacak. Uzmanlar bu artışın özellikle tarım için büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekiyor.

İklim değişikliği tarımı tehdit ediyor: Yalancı bahar tehlikesi

İklim değişikliği üretimini tehdit etmeye devam ediyor. Bu kez sıradaki tehlike Şubat ayında yaşanacak yüksek sıcaklıklar. 

verilerine göre bugünden itibaren genelinde Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası etkili olmaya başlayacak. Sıcaklıklar kıyı bölgelerden başlayarak yükselecek, yer yer 20 dereceleri bulacak. Bu durum özellikle tarım bölgerinde üretimi olumsuz etkileyebilir.

TEMA Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erhan Akça, "Bu sıcaklığı bitki aldığında hormon üretmeye başlayacak ve erken çiçek açacak. Erken çiçek açtığında da özellikle bahçe bitkilerinde sonradan gelecek bir soğuk dalgası ile başedememe durumu var. Bu da verim düşüklüğüne yol açacak." diye konuştu. 

Böyle durumlarda sıcaklıkları belirli bir seviyede tutmak çok maliyetli. Öte yandan farklı önlemler alarak zararı olabildiğince azaltmak ise mümkün. 

Akça, "Pervanelerle serinletebilirsiniz ama herkeste yok çünkü bir dönümlük bir alanı serinletmek için 300-400 bin liralık sistemler kurmanız lazım. Öncelikle bizim önerimiz bu toprakların öz evladı bitkilerle tarımı gerçekleştirmek çünkü bunların bu iniş çıkışlara bir dayanıklılığı var. Onun dışında hava akımı için bahçelerde tarlalarda hava koridorları oluşturulabilir. Bahçelerin havalanması, budamaların iyi yapılması bu akımlar bahçe içinde olduğunda veya arazi içinde olduğunda hem sıcaklıkla hem de soğukla mücadele daha iyi yapılacaktır." dedi. 

Çevre ve tarım alanında çalışan uzmanlar, kuraklık tehlikesinin sürdüğüne de dikkat çekiyor.

Tarımda yalancı bahar tehlikesi

Tarımda yalancı bahar tehlikesi

Haberi Görüntüle

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...