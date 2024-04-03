imsakiye

İl Seçim Kurulu'nun ardından DEM Parti'den YSK'ye Van itirazı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Van İl Seçim Kurulu'nun Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına itiraz etti.

İl Seçim Kurulu'nun ardından DEM Parti'den YSK'ye Van itirazı
Van İl Seçim Kurulu'ndan Abdullah Zeydan kararı: Başkanlık AK Parti'ye geçti

Van İl Seçim Kurulu'ndan Abdullah Zeydan kararı: Başkanlık AK Parti'ye geçti

Haberi Görüntüle

'da yerel seçim sonuçlarına ilişkin itirazlar devam ediyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) yapılan açıklamaya göre; DEM Parti, Van İl Seçim Kurulu'nun oy çokluğu ile aldığı kararı Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşıdı.

Zeydan ve parti avukatları, Van İl Seçim Kurulu kararının iptal edilmesi talebini içeren itiraz dilekçesini YSK'ye gönderdi.

Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...