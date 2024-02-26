İlk sahur ne zaman yapılacak? 2024 Ramazan ilk sahur-iftar ve teravih tarihi

"On bir ayın sultanı" ramazan yakın zaman sonra başlayacak. Ramazanın ilk teravih namazı ülke genelindeki camilerde kılınacak, ardından ilk oruç için gece sahura kalkılacak. İşte, 2024 yılının ilk sahuruna kalkılacak tarih...



İLK SAHUR NE ZAMAN?



Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için 1O Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.



İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?



"On bir ayın sultanı" ramazanın ilk teravih namazı, 10 Mart 2024'te ülke genelindeki camilerde kılınacak.



Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.

