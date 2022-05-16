İmamoğlu dolandırıcıların hedefi oldu

Kendini önce Yargıtay ardından HSK üyesi olarak tanıtıp İBB Başkanı İmamoğlu'nu dolandırmak isteyen kişi yakalandı.

Haberler - NTV Haber 16.05.2022 - 13:05

İmamoğlu dolandırıcıların hedefi oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı 'nu telefonda dolandırmaya çalışan bir kişi adliyeye sevk edildi.

Kendini Yargıtay üyesi olarak tanıtan zanlı, İmamoğlu'ndan Antalya'daki bir büfenin işletmesi için aracı olmasını istedi.

İmamoğlu bu talebi reddetti. Aynı kişi ilerleyen günlerde kendini Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi olarak tanıtarak aynı talepte bulununca İmamoğlu savcılığa başvurdu.

Kimliği belirlenen şüpheli yakalanarak adliyeye götürüldü.

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