İmamoğlu dolandırıcıların hedefi oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonda dolandırmaya çalışan bir kişi adliyeye sevk edildi.



Kendini Yargıtay üyesi olarak tanıtan zanlı, İmamoğlu'ndan Antalya'daki bir büfenin işletmesi için aracı olmasını istedi.

İmamoğlu bu talebi reddetti. Aynı kişi ilerleyen günlerde kendini Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi olarak tanıtarak aynı talepte bulununca İmamoğlu savcılığa başvurdu.

Kimliği belirlenen şüpheli yakalanarak adliyeye götürüldü.

