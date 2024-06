İmamoğlu: Olimpiyat ruhuna ve felsefesine en uygun ev sahibiyiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu , "Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) 53. Genel Kurulu”na katılmak üzere, Romanya ’nın başkenti Bükreş’e gitti. Parlamento Sarayı’nda gerçekleştirilen ve 6-7 Haziran günleri arasında düzenlenen genel kurul, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ve EOC Başkanı Spyros Capralos’un katılımlarıyla gerçekleştirildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener de İstanbul’un olimpiyat yolculuğunda İmamoğlu’na eşlik etti. İmamoğlu, genel kurulda bir konuşma yaparak, 2027’de İstanbul’da düzenlenecek 4. Avrupa Oyunları hazırlıkları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İmamoğlu’na konuşması sırasında İBB Spor Kulübü sporcularından milli tekvandocu İkra Kayır da eşlik etti. "İSTANBUL, BİZİM İÇİN SADECE BİR KENT DEĞİL, BÜYÜK BİR OKUL, BİR SAHNE, BİR ARENA" "İstanbul’da çalışan ve yaşayanlar için şehrimiz, bize eşsiz fırsatlar sunmaktadır” diyen İmamoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "16 milyon İstanbullu için İstanbul, birçok açıdan bir mucizedir. Milyonlarca ziyaretçi için de her gün aynı hisleri uyandırmaktadır. İstanbul, bizim için yalnızca bir şehir değildir; bir okul, bir sahne, bir arenadır. İstanbul, daha yükseklere erişmemize yardım ediyor. Daha güçlü olmamızı destekliyor. Hedeflerimize daha hızlı ulaşmamız için şartları sağlıyor. Nihai hedefimiz; mutlu, sağlıklı ve keyifli bir hayatı şehrimizde hep beraber yaşamaktır. Tarih boyunca İstanbul, büyük bir metropol topluluğuna ev sahipliği yapmıştır, Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanı karşılamış ve ağırlamıştır. Bu büyük topluluk, olimpik dostları ve aileleri birleştirerek, şimdi daha da büyüyor. Bu sebeple eşsiz biz heyecan ve mutluluk duymaktayız.” "İSTANBUL'U ONURLANDIRDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ" "İstanbul’da olimpik mottomuza, bu sefer daha da güçlü bir şekilde, sporla tekrar hayat vereceğiz. Daha fazlası ve daha iyisi için İstanbul’u onurlandırdığınız teşekkür ederiz. İstanbul’un uluslararası bir spor etkinliği düzenleme konusunda birçok avantajı vardır. Güçlü ve stratejik bir plan ve bu planı uygulayacak deneyimli ve dinamik bir ekip ile İstanbul 2027 Avrupa Oyunları’nı tarihe geçecek bir etkinlik yapacağız. Amacımız, İstanbul’u bir Olimpiyat şehrine dönüştürmektir. İstanbul 2027 Avrupa Oyunları’nı olimpik düzeyde organize ederek, bu hedef doğrultusunda azimli adımlar atıyoruz. Bugün sizlerle, İstanbul 2027 Avrupa Oyunları için şehrimizin muazzam potansiyelini nasıl kullanmayı planladığımızı paylaşmak istiyorum.” "İSTANBUL'DA, BİNLERCE YILLIK TARİHİN İÇİNE DALARAK ZAMAN GEÇİREBİLİRSİNİZ” "İstanbul, doğu ile batının kavşağında, tüm insanlığın, tüm kültürlerin buluşma noktasında, dünyanın merkezinde yer almaktadır. Tüm dünyayı spor etrafında birleştirmeyi amaçlayan olimpiyat ruhu ve felsefesi için en uygun ev sahibiyiz. İstanbul 2027 Avrupa Oyunları ile bu ruhu önce Avrupa'ya sonra da tüm dünyaya taşımak istiyoruz. İstanbul'daki tüm uluslararası etkinlikler, aynı zamanda dev birer kültür buluşmasına dönüşüyor. İstanbul'da, binlerce yıllık tarihin içine dalarak zaman geçirebilirsiniz. Şimdiye kadar gördüklerinizin çok ötesinde, çok daha renkli ve unutulmaz bir etkinliğe hazır olun. İstanbul 2027 Avrupa Oyunları Kültür Programı, bugüne kadar deneyimlediğiniz en görkemli programlardan biri olacak. Şampiyonlar Ligi finali, Formula 1 yarışları ve Dünya Basketbol Şampiyonaları gibi uluslararası etkinliklerde başarılı deneyimleri olan şehrimiz, tüm spor branşları için benzersiz bir ekosisteme sahiptir. İtalya ile birlikte 2032 Avrupa Futbol Şampiyonasını düzenlemeye hak kazandık.” "MEŞHUR TÜRK KONUK SEVERLİĞİYLE KARŞILAŞACAKSINIZ” "2036 Olimpiyat Oyunlarına ve Paralimpik Oyunlara ev sahipliği yapma konusundaki irademizi ve kararlılığımızı da biliyorsunuz. İstanbul’un spor tesisleri ve konaklama fırsatları, dünya standartlarının üzerindedir. Stadyumlarımız, spor salonlarımız ve tesislerimizde pek çok uluslararası yıldıza, takıma ve unutulmaz spor anlarına ev sahipliği yaptık. İstanbul, sporculara, teknik ekiplere, yöneticilere ve katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatmak için gereken tüm konaklama ve hizmet altyapılarına sahiptir. Tesislerimizde, dünya standartlarında imkânlarla, hizmetlerle ve meşhur Türk misafirperverliği ile tanışacaksınız. Özel etkinlikler ile bu tesisleri test edeceğiz. Tesislerimize, antrenman alanlarımıza ve konaklama mekanlarımıza ait planları hızla tamamlayacağız. ‘İstanbul 2027 Avrupa Oyunları Test Etkinlikleri Strateji’mizi de dikkatle hazırlamayı sürdürüyoruz. Tüm özel konuklarımızın, VIP ağırlama planlarımızdan memnun kalacağına inanıyorum.”

"İSTANBUL MERKEZLİ BÜYÜK KULÜPLERİMİZ 60 MİLYONA YAKIN TARAFTARA SAHİP”



"İstanbul’un en güçlü yönlerinden birisi, dünyanın başka hiçbir şehrinde göremeyeceğiniz kadar çeşitli olan taraftarlarıdır. İstanbul’da kurulmuş büyük kulüplerimizin, tüm Türkiye’de 60 milyona yakın taraftarı bulunmaktadır. Daha da önemlisi, bu kulüpler, yalnızca futbolda değil,

20 olimpik branşta faaliyet göstermektedir. Basketbol ve voleybol branşlarında 10 kulübümüz, Avrupa’da her yıl en üst seviyede rekabet etmektedir. İstanbul 2027 Avrupa Oyunları, coşkulu taraftarlarla dolu stadyumlarda gerçekleşecektir. Sporseverlerin tutkusunu, yalnızca spor salonlarında ve stadyumlarda değil, medyada ve dijital ortamda da hissedeceksiniz. Spor kanallarımız ve gazetelerimiz, etkinliği yerinde takip edecek. Türkiye’deki dijital spor taraftarları, dünyanın en büyük ve en aktif taraftar grupları arasındadır.”



"KENTİMİZDE HAYATINIZDA UNUTAMAYACAĞINIZ DENEYİMLER YAŞAMANIZ ÇOK KOLAY”



"İstanbul, Türkiye’nin, bölgemizin ve dünyanın ekonomik odak noktalarından biri. Dünyanın en büyük kurumlarının ve markalarının bölgesel merkezleri İstanbul'da bulunuyor. Ülkemizin köklü bir sponsorluk ve spor iletişimi geleneği de bulunuyor. İstanbul 2027 Avrupa Oyunları, bu konuda da unutulmaz bir organizasyon olacak. İstanbul 2027 Avrupa Oyunları’nda; pazarlama, sponsorluk ve spor odaklı pazarlama iletişimi planı ile seyirci ve medya ilgisini en üst düzeye taşıyacağız. Kentimiz, hepinizin bildiği gibi, Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren, kültürler arası bir köprü oluşturan, benzersiz bir coğrafi konuma sahip. Tüm dünyanın kullandığı bir ulaşım ağının tam merkezinde. Havaalanları, gelişmiş karayolu, deniz yolu ve demiryolu ağları, uluslararası katılımcılar için mükemmel ulaşım seçenekleri sunuyor. İstanbul'a ulaşmanız, kentimizde hayatınızda unutamayacağınız deneyimler yaşamanız çok kolay.”



"İSTANBUL, ULAŞIM AĞININ TAM MERKEZİNDE YER ALMAKTADIR”



"İBB OLARAK BİRÇOK PROJEMİZ VAR”





"Sporun dışında sürdürülebilirlik de özellikle önem verdiğimiz konulardan birisi. İBB olarak, bu konuyla ilgili birçok projemiz var. Spor ve sürdürülebilirlik felsefemizi şu sözlerle özetliyoruz: ‘İnsanların sokaklarında ve parklarında sorunsuz şekilde spor yapabileceği bir şehir, sürdürülebilir bir şehirdir.’ Ayrıca büyük spor etkinliklerinin en düşük karbon ayak iziyle gerçekleşmesini sağlamak için çabalıyoruz. ‘İstanbul 2027 Avrupa Oyunları Sürdürülebilirlik Planı’nı en kısa sürede teslim edeceğiz. Özellikle güvenlik ve sağlık alanında, en profesyonel ekiplerle sizi rahat ettirmek için çalışacağız. Sporcularımız, her adımda kendilerine yardım edecek olan ekiplerle birlikte hareket edecektir. Büyük uluslararası spor etkinlikleri sırasında şehrimizde geniş bir gönüllü ağı faaliyet gösteriyor.”



"İSTANBULLULAR HEPİNİZİ AĞIRLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYOR”



"İstanbul'un genç ve eğitimli nüfusu, benzersiz bir insan kaynağına erişimimizi sağlıyor. Büyük bir gönüllü grubu, İstanbul 2027'nin sorunsuz ve etkin bir şekilde yürütülmesine yardımcı olacak. ‘İstanbul 2027 İnsan Kaynakları ve Gönüllü Projeleri’ hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tüm bu çalışmaların sağlıklı koordinasyonunu sağlamak adına, en kısa sürede organizasyon komitemizi oluşturacağız. Komitemizi oluşturur oluşturmaz da master planımızı teslim edeceğiz. İstanbul 2027 Avrupa Oyunları'nı mümkün olan en iyi şekilde düzenlemek için, tüm çalışmalarımıza sizlerle birlikte başlıyoruz. İstanbullular hepinizi ağırlamak için sabırsızlanıyor. Sporun tüm heyecanını ve sayısız kültürün bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak rengarenk görüntüleri birlikte yaşayalım. Daha iyi, daha güzel, daha büyük ve daha renkli bir Avrupa Oyunları için hazırız.”



KAYIR: "AVRUPA OYUNLARI BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR OLACAK”



İmamoğlu, konuşmasının ardından milli sporcumuz Kayır’ı yanına davet etti. Kayır da duygularını, "Genç Türk sporcularını temsil etmek üzere bugün burada bulunuyorum. 2027 Avrupa Oyunları’nda hepimizin bulunması bizim için büyük bir onur olacak. Türkiye, genç bir nüfusa sahip ve o yüzden bütün gençleri de yaptıkları sporlar çerçevesinde teşvik edecektir. Bize bu eşsiz fırsatı verdiğiniz için ve tüm dünyadaki akranlarımızla tanışma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri İstanbul’da ağırlamak için sabırsızlanıyoruz” sözleriyle dile getirdi.



İSTANBUL’UN ADAYLIĞI AYAKTA ALKIŞLARLA KABUL EDİLDİ



İmamoğlu’nun konuşmasının ardından İstanbul’un Avrupa Oyunları adaylığı oylamaya sunuldu ve dakikalarca süren ayakta alkışlarla kabul edildi. İmamoğlu’nun ardından, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy da 2027’de İstanbul’da düzenlenecek 4. Avrupa Oyunları’yla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.