İmamoğlu: İETT, günde tam 5 milyon yolculuğa imza atıyor

"İSTANBUL’UN BİRİNCİ PROBLEMİ ULAŞIM OLMUŞTUR"



İmamoğlu, "İstanbul’un dönem dönem önceleyen bir takım sorunları belki birinci sırada bulunabilir. Bugünün ne yazık ki sorunlarında ekonomik konular ya da ekonomik sorunlar halkımızın birinci sıra sorunu ama genel anlamda baktığımızda yıllardır 30, 40 hatta 50 yıldır yapılan bütün araştırmalarda İstanbul’un birinci problemi ulaşım olmuştur. Aslında ulaşımla ilgili sorunlar dünyanın hemen hemen her şehrinde aynı sırayı muhafaza etmiştir. Çünkü bütün şehirlerde insanların kaliteli ve konforlu bir yaşama sahip olması noktasındaki en önemli konu ulaşımla ilgili atılacak adımlar ve yapılacak yatırımlar." dedi.



“İETT GÜNDE TAM 5 MİLYON YOLCULUĞA İMZA ATIYOR"



İmamoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi dünyada hiçbir şehirde olmadığı kadar yüksek seviyede otobüsle toplu ulaşım meselesinde kat ve kat ön sırada. Tabi çok fazla yolculuk yapıyor İstanbullular otobüslerle. İstanbul’da örneğin bazı Avrupa şehirlerine baktığınızda iki, iki buçuk katı daha fazla yolculuğu İstanbul'da gerçekleştiriyor insanlarımız. Tabii bütün bu yolculuğun kahramanı İETT. Az önce İETT Genel müdürümüz yatırımlarıyla ilgili bir takım açıklamaları siz kıymetli dostlarımızla ve hemşerilerimizle paylaştı. 153 yıllık kadim kurumumuz İETT İstanbul'un toplu taşımasında çok büyük bir görev yerine getiriyor. Her noktasında günde tam 5 milyon yolculuğa imza atıyor İETT." dedi.



"İSTANBUL HALKINA SIKINTI VERİYORSUNUZ"



İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 5 sene önce 300 otobüsü alabilirdik. Kredisi her şeyi hazırdı, bir tek onayımızı alamadık, bir imza. Şimdi yine aylardır hatta 1 yılı aşkın süredir beklediğimiz hazine onayları var. Bugünün ekonomik sıkıntılarında elbette sayın maliye bakanının zor günleri var, alması gereken tedbirler var ama İstanbul’un da işi yürümeli. Bir imza atacaksınız, o kredi imkanları memlekete girecek. Bizi geciktirmeyin yazıktır. Ekrem İmamoğlu’na bir şey yapmıyorsunuz, İstanbul halkına sıkıntı veriyorsunuz. Yazıktır, bir imzayı atın biz de size teşekkür edelim, bir imza." dedi.