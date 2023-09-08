Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı isim Didim’de yakalandı

Kazakistan’da bir TIR’ı soyup, şoförünü öldüren Chingiz Tagayev, Didim’de yakalandı.



TIR soygunu ve cinayet 2022 yılı Mart ayında Kazakistan’da meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Kazakistan uyruklu Chingiz Tagayev bir arkadaşıyla birlikte malzeme taşıyan bir TIR’ı durdurdu. TIR şoförünü öldüren ve soygun yapan Tagayev, arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçtı.



Evli ve 3 çocuğu bulunan Tagayev olaydan sonra resmi yollarla ilk önce İstanbul’a ardından da Antalya’ya kaçtı.



Antalya’dan Didim’e taşınan Tagayev ve ailesi Efeler Mahallesi’nde bir ev tuttu.



Efeler Mahallesi’nde kiralık evde kalan Tagayev’in eşi oturum izni almak için Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu.



Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri Tagayev’in eşinden şüphelenmesinin ardından aileyi yakın takibe aldı.



Söke Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Tagayev’in arandığının bildirmesinin ardından emniyet güçleri harekete geçerek Tagayev’i gözaltına aldı.



Tagayev’in Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığını tespit edildi.



Gözaltındaki işlemlerinin ardından Söke’de mahkemeye çıkarılan Chingiz Tagayev tedbirli olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Tagayev’in Kazakistan’a gönderileceği öğrenildi.