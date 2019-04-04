Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği kaydedildi.
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Anadolu AjansıTürkiye
Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi.