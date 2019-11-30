İranlı eski ajan cinayetine karışan 11 kişi adliyeye sevk edildi

Olay 14 Kasım'da istanbul Şişli'de yaşanımıştı. Eski İran istihbarat ajanı ve rejim muhalifi olduğu iddia edilen Mesut Mevlevi yol ortasında 11 kurşunla öldürülmüştü.

MİT ve İstanbul polisinin günler süren teknik ve fiziki takip sonrasından Arnavutköy'de bir adrese düzenlene operasyon da katil zanlısı Abdulvahap K. ve ona yardım eden 10 kişi yakalanmıştı.

Zanlıların asayiş şube müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. Katil zanlısı Abdulvahap K. dahil 11 kişi geniş güvenlik önlemleri çerçevesinde istanbul adliyesi'ne sevk edildi. sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanıyor.

