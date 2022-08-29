İş Bankası müzeleri büyük zafer için açık

Banka, İstanbul’daki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde Millî Mücadele destanını hafızalarda canlandıran “Bir Asrın Ardından / Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer”; Ankara’daki müzede ise “Millî Mücadele’nin 100. Yılında İstiklâl” sergileriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarını anıyor. Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos 1922 tarihinde başlattığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanan 100’üncü yıldönümü anısına müzeler, zaferin yıldönümünden bir gün önce 29 Ağustos’ta da açık olacak. Her iki müze de 10.00 – 18.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebiliyor.



Ayrıca, İstanbul ve Ankara’nın ardından İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu’nda açılan ve bugüne kadar 100 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan “Büyük Zafer’in 100. Yılına Doğru İstiklal” Sergisi, 11 Eylül 2022 tarihine kadar devam ediyor. Sergi her gün, hafta içi 10.00 - 19.00, hafta sonu 11.00 - 20.00 saatleri arasında görülebilir.