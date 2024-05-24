İş makinesiyle duvar arasında sıkışıp öldü

Gaziantep'te, iş makinesi ile duvar arasında sıkışan inşaat firmasının saha sorumlusu İmam Yıldırım (45), hayatını kaybetti.

İş makinesiyle duvar arasında sıkışıp öldü

'te Nizip ilçesinde inşaat alanında altyapı çalışması yapılırken firmada saha sorumlusu olarak görev yapan İmam Yıldırım, iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı.

Ağır yaralanan Yıldırım, işçilerin çağırdığı ambulansla Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İmam Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, jandarma olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

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