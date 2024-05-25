Isparta'da ölümlü iş kazası

Isparta'da çekici aracına kamyon yüklenildiği esnada bağlantı halkasının kopması sonucu, yarı römork altında kalan işçi hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'da ölümlü iş kazası

’nın Yalvaç ilçesi Celeptaş köyünde taşıyıcı kamyonu arızalanan Mehmet Bayram (58) kamyonunu çekici aracına yükledikten sonra lowbedi kaldırdığı esnada emniyet zinciri ve bağlantı halkasının kopması sonucu yarı römork üzerine düştü.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Isparta'da ölümlü iş kazası - 1

Kafasından darbe alan Bayram, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Mehmet Bayram’ın cenazesi olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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