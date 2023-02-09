İstanbul depremi ne zaman olacak? Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi için kritik açıklama

İstanbul depremine ilişkin tarih sorgulamaları sürüyor. Türkiye'de meydana gelen depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, beklenen büyük İstanbul depremine de değindi. İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu belirten Görür, beklenen depremin büyüklüğü hakkında da tahminde bulundu. Peki, İstanbul depremi ne zaman olacak?



İSTANBUL DEPREMİ İÇİN BEKLENEN TARİH



İstanbul’da hasarın Kahramanmaraş depreminden daha fazla olacağını belirten Prof. Dr. Naci Görür şunları söyledi:



"İstanbul’da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce ‘Maraş’tan endişe ediyoruz’ diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul’dan endişe ediyorum.

Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul’da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum.

Ancak Maraş depremi beklediğimiz Marmara depreminden daha büyük. İstanbul’da en fazla 7,5 bekliyoruz. İstanbul’da daha küçük deprem beklememize rağmen, İstanbul’da hasar Maraş’tan daha fazla olur.

Diğer yandan Maraş’ta da hasarın epey fazla olacağını üzülerek tahmin ediyorum, inşallah yanılırım ama açıklanınca göreceğiz."

PEKİ BEKLENEN DEPREM ÖNCESİ NE YAPILMALI?

Afet Bakanlığı’nın kurulması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Naci Görür sözlerine şöyle devam etti:



“Önce bir Afet Bakanlığı kurulacak. Bu bakanlık kurulduktan sonra, iyi bir bütçesi olacak, gerekli altyapı ve koordinasyonu yapılacak. 5 yıllık planlar ile deprem kuşaklarından başlanacak ve deprem kuşaklarındaki her kent deprem dirençli kentlere dönüştürülecek. Önce bir mikrobölgeleme çalışması yapılacak. Risk analizi yapılacak ondan sonra zarar azaltma çalışmaları yapılacak."