İstanbul Havalimanı, Avrupa lideri oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın, 21-27 Ağustos haftasında, günlük ortalama bin 511 uçuşla Avrupa'nın lideri olduğunu bildirdi.



Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) verilerine ilişkin bilgi verdi.



EUROCONTROL'ün 21-27 Ağustos dönemine ilişkin verilerine göre İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama bin 511 uçuşla Avrupa'nın lideri olduğuna işaret eden Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, en yoğun ilk 20 havalimanı arasında pandemi öncesine göre yüzde 118'lik büyüme sağladı." ifadesini kullandı.