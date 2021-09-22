İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in eski yöneticileri tarafından kurulduğu belirlenen bir güvenlik firmasında yöneticilik yapan ve çalışan 16 kişinin, örgütün sözde sorumlularıyla irtibatlı oldukları tespit edildi.



İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Gaziantep ve Bursa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 16 şüpheliden 15'ini yakaladı.



Yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 1 kişi aranıyor.