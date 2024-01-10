İstanbul’da 6 katlı binada yangın paniği: Anne ve kızı hastaneye kaldırıldı

Küçükçekmece’de 6 katlı binada yangın çıktı. Yangın, saat 16.00 sıralarında Kanarya Mahallesi’ndeki binanın bodrum katında meydana geldi.



Yangın bir andan tüm evi sardı. Yangını gören diğer vatandaşların ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Mahsur kalarak dumandan etkilenen 3 yaşındaki kız çocuğu ve annesi hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.



Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürelik çalışmanın ardından söndürülürken, evde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.