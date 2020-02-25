İstanbul'da en çok bu yolda kaza yapıldı (Trafik kazası bilançosu)

İstanbul'da en çok kazanın yaşandığı 'kara noktaları' belli oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü şehirdeki kara noktalarını açıkladı. Geçen yıl İstanbul'da 16 bin 51 trafik kazası meydana gelirken 117 kişi öldü, 22 bin 40 kişi de yaralandı.

2019'da en çok kazanın yaşandığı yer ise Gaziosmanpaşa ile TEM Otoyolu'nun bağlandığı Hekimsuyu Caddesi olarak belirlendi.

Polis verilerine göre, 109 ölümlü kazanın 46'sı aşırı hız nedeniyle meydana gelirken 18'inin sebebi ise hatalı manevra olarak belirlendi.



Galatasaray'ın stadyumunun da olduğu TEM Seyrantepe mevkii, 12 ölümlü ya da yaralanmalı vakayla, en çok kazanın gerçekleştiği yerlerden biri oldu.

KAZA SAYISINDA AZALIŞ





Polis verilerine göre, 2016 ile kıyaslandığında 2019'da yüzde 60 daha az kaza yaşandı.



VİDEO: BEŞİKTAŞ'TA KIRMIZI IŞIK KAZASI