İstanbul'da 24 saat ulaşım başlıyor...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplu taşıma araçlarının gece çalışmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun açıklamasına göre; M1A, M1B, M2, M4, M5, M6 metro hatları ile 24 İETT hattı 24 saat ulaşıma açılacak. Gece tarifesi 00.30-05.30 arası geçerli olacak. Metroda gece seferleri cuma ve cumartesi günleri yapılacak. Uygulama yarından (30 Ağustos) geçerli olmak üzere başlayacak.

GECE ULAŞIM ÇİFT BİLET



Gece seyahatinde bir tarife değişikliğinin söz konusu olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Bu saat diliminde ulaşımdan faydalanan yolcular çift tarife basarak gece seyahat etme imkanı olacak. Bir hizmet olarak gördüğümüz için maliyetine bakmaksızın böyle makul bir çözüm bulundu" dedi.

"HAT SAYISI ARTABİLİR"

İhtiyaca yönelik olarak gece çalışacak metro hatlarının artırılabileceğini ifade eden İBB Başkanı, "Bakış açımız her zaman daha iyisi ne olabilir... Böyle bir yönetim anlayışında her zaman daha iyisi mümkün. Geri gitmeyeceği kesin. Resmi tatillerde de aynısı olacak, insanların yoğun seyahat ettiği zamanları seçiyoruz" diye konuştu.

8 İETT VE METROBÜS HATTINA ENTEGRE

Aynı zamanda gece hizmet verecek metro hatlarının, 8 İETT hattı ve metrobüs ile de entegre olacağını ifade eden İmamoğlu, gece boyunca hizmet veren 24 İETT hattı içinden metro ile entegre olacak hatların 34G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme, 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar, 130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy, 15F Beykoz-Kadıköy, 25G Sarıyer-Taksim, 40 Rumelifeneri/Garipçe-Taksim, E10 Sabina Gökçen Havalimanı/Kurtköy-Kadıköy, E3 Sabiha Gökçen Havalimanı-4. Levent Metrosu olacağını söyledi.



8 KENTTEN BİRİ OLACAK



Bu uygulamayla İstanbul, geceleri metro hizmeti veren 8 kentten biri olacak.

24 saat hizmet verecek metro hatları şunlar:



