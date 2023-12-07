İstanbul’da ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğluna yurt dışına çıkış yasağı

Somali cumhurbaşkanının oğlu, İstanbul’da ölümlü trafik kazasına karıştı. Fatih’te yaşanan kazada, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer yaşamını yitirdi. Motosiklete çarpan aracın sürücüsü Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, kazanın ardından serbest bırakıldı. Somali liderinin oğlu Mohamud hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme Mohamud’a yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Kazaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise “Ortada bir kusur varsa, sıfatı ne olursa olsun, bunun takipçisi olunacaktır.” dedi.

İstanbul’da ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğluna yurt dışına çıkış yasağı
İstanbul’da ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğluna yurt dışına çıkış yasağı

İstanbul’da ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğluna yurt dışına çıkış yasağı

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Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud’un İstanbul’da karıştığı ölümlü trafik kazasında yeni bir gelişme yaşandı.

Mahkeme, kazanın ardından serbest bırakılan Mohamud hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Somali liderinin oğlu, kazanın ardından götürüldüğü polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

BAKAN TUNÇ’TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ortada bir kusur varsa, sıfatı ne olursa olsun, bunun takipçisi olunacaktır.” dedi.

Kazanın henüz soruşturma aşamasında olduğunu söyleyen Bakan Tunç, “Kim suç işlemişse konun karşısında eşittir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız konuyu takip etmektedir.” dedi.

İstanbul’da ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğluna yurt dışına çıkış yasağı - 1 Kazada yaşamını yitiren Yunus Emre Göçer dün İstanbul'da toprağa verildi

"BENİM OĞLUM CİNAYETE KURBAN GİTTİ"

Kazada yaşamını yitiren motosikletli Yunus Emre Göçer ise dün toprağa verildi.

Cenazede konuşan Yunus Emre Göçer’in babası Metin Göçer, "Profesyonel bir kullanıcısıydı. Benim oğlum kazaya değil de cinayete kurban gitti. Ben adalet istiyorum. Benim çocuğuma çarpan sürücü kim olursa olsun gerekli cezayı çekmesini istiyorum. Bu olayın örtbas edilmesini istemiyorum. Cumhurbaşkanı da, başbakanda, bakanda olsa gerekli cezayı çekmesini istiyorum. 2 çocuğu ortada kaldı. Bir insanlık dramıdır bu. Benim başıma geldi, düşmanımın başına gelmesin" dedi.

"ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASINI BEKLİYORUZ"

Avukat İlyas Çimen ise, "Görüntülerden tespit ettiğim kadarıyla kusurun yüzde yüz arkadaki araç sürücüsünde olduğunu görüyoruz. Polis tutanağında böyle bir kusur değerlendirmesi yapılmamış. Bundan dolayı şüpheli salıverilmiş. Olay da müvekkilim vefat etmemişti. Vefat ettikten sonra suçun türü taksirli adam yaralamaktan, adam öldürmeye dönüştü. Şüphelinin tutuklanmasını bekliyoruz. Bizde süreci adliyeden takip ediyoruz. Şikayetlerimizi de ilgili dosyalık savcısına ilettik." diye konuştu.

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