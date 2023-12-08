İstanbul’da ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğlunun yurt dışına çıktığı tespit edildi

İstanbul’un Fatih ilçesinde motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çaraparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Savcılık, Somali liderinin oğlu için yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Savcılık talebinde, “5271 sayılı CMK’nın 98/1. maddesi uyarınca şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenerek, yakalandığında 24 saat içerisinde savcılıkta hazır edilerek ifadesinin alınması, ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakılmayarak soruşturmayı yürüten savcının sevk durumunu değerlendirmesi.” ifadeleri yer aldı.
Somali liderinin oğlu için dün yurt dışına çıkış yasağı kararı alınmıştı.
2 ARALIK GÜNÜ YURT DIŞINA ÇIKMIŞ
İstanbul polisi yakalama kararı üzerine Somali liderinin oğlunun Ataşehir’deki adresine gitti. Ancak Mohammed Hassan Shekh Mohamud, adresinde bulamadı.
Yapılan tespitler sonrası Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un 2 Aralık’ta yurt dışına çıktığı belirlendi.
NE OLMUŞTU?
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu, İstanbul’da ölümlü trafik kazasına karıştı. Fatih’te yaşanan kazada, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer yaşamını yitirdi.
Motosiklete çarpan aracın sürücüsü Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, kazanın ardından önce serbest bırakıldı ardından da yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Ortada bir kusur varsa, sıfatı ne olursa olsun, bunun takipçisi olunacaktır.” dedi.
"KAZAYA SEBEBİYET VERECEK BİR UNSUR YOK"
Kazanın ardından hazırlanan bilirkişi raporu ise dün tamamlandı. Raporda, kazanın olduğu gün havanın açık olduğu, yerleşim yeri içi yolun düz ve yol yüzeyinin kuru olduğu belirtildi. Ayrıca, yolda kazaya etken olabilecek herhangi bir sorunun da olmadığı ifade edildi.
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