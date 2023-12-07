Somali liderinin oğlunun karıştığı kazanın trafik raporu ortaya çıktı

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, İstanbul'da ölümlü trafik kazasına karıştı. Fatih’te yaşanan kazada, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer yaşamını yitirdi. Motosiklete çarpan aracın sürücüsü Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, kazanın ardından önce serbest bırakıldı ardından da yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ortada bir kusur varsa, sıfatı ne olursa olsun, bunun takipçisi olunacaktır." dedi.
"KAZAYA SEBEBİYET VERECEK BİR UNSUR YOK"
Kazanın ardından bugün adli trafik bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, kazanın olduğu gün havanın açık olduğu, yerleşim yeri içi yolun düz ve yol yüzeyinin kuru olduğu belirtildi. Ayrıca, yolda kazaya etken olabilecek herhangi bir sorunun da olmadığı ifade edildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un ifadesine de yer verilen bilirkişi raporunda, Mohamud'un, ön tarafında seyir halinde bulunan ismini olay nedeni ile öğrendiği Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosikletin bir anda hiç sinyal vermeden frene bastığı ve sağa dönüş yaptığı, bu sırada kaskının da bulunmadığını, motosikletin durması ve yolun kenarında bulunan kaldırıma doğru dönüş yaptığı esnada aracının frenine bastığını ancak duramayarak ve istemeyerek motosiklete çarpmak durumunda kaldığını, devamında motosiklet sürücüsünün savrulduğunu ve düştüğünü, bu esnada aracının hızının 50-55 km/h civarında olduğunu, kendisinin de yolun kenarında durarak şahsın yanına gittiğini belirttiği ifade edildi.
GÖÇER'İN KUSURU BULUNMADI
Bilirkişi raporunda kamera görüntülerinin incelendiği vurgulanarak, motosikletin en sağ şeritte yavaşladığı, ancak aracın yavaşlamayarak motosiklete doğru yaklaştığı, motosikletin durma derecesinde en sağ banket boşluğuna ilerlerken aracın yavaşlamayıp arka sağ kısımdan çarptığı kaydedildi. Motosikletin savrulduğu, aracın ise kameranın olduğu açıda tam duramadığı belirtildi.
Raporda, kurye Yunus Emre Göçer'in kontrollü şekilde yavaşlayarak sağ tarafa geçiş yapması nedeniyle, kaza esnasında Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre herhangi bir ihlal ve kusurunun bulunmadığı belirtildi. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un ise önde giden aracı yeterli ve güvenli mesafeden izlemediği, araçlar arasında mesafe bırakmadığı gerekçesiyle asli kusurlu olduğu vurgulandı. Rapor, savcılığa sunuldu. Savcılıkça şüpheli Mohamud hakkında yeniden bir değerlendirme yapılacağı öğrenildi.
ÖLEN KURYENİN EŞİ KONUŞTU
Hayatını kaybeden motosikletli kuryenin eşi Öznur Göçer, "Ölen eşimin arkasında iki çocuğu ve ben varım onların geleceği açısından yalnız bırakılmamak istiyorum, bir çocuğum zaten engelli. Orada olan iki polisin yanlış tutanak tutması yüzünden adamdan hiçbir ifade almadan direkt salıveriyorlar. Oradaki polislerden de şikayetçiyim. Adamın tutuklanmasını istiyoruz ve adamı zaten zor bulduk. Olay medyaya yansıdıktan sonra bizlere kamera kayıtları gelmeye başladı. Buna sebep olan herkesten şikayetçiyim. Motokurye arkadaşları olmasa zaten yapabileceğimiz hiçbir şey yok. En büyük çaba onlardaydı. Bu olay kapanıp gidecekti. Herkesten destek bekliyorum. Ben normal bir motor kazası zannettim. Motoru düştüğü an arkadaşlarına alarm gelmiş. İlk arkadaşları müdahale etti. Vuran adam olay yerinden hemen gitmiş. Kamera kayıtlarından gördüğünüz gibi eşimin bilerek üzerine sürüyor. Ben Avrasya Tüneli'nin içindeki kameraya da ulaşamıyorum" dedi.
NE OLMUŞTU?
Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarpı.
Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı. Göçer kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölümün ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
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