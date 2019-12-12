İstanbul'da özel bir üniversitesinin 4.katından düşen öğrencinin durumu ağır

İstanbul'da bir özel üniversitenin 4.katından henüz belirlenemeyen nedenle düşen öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin durumunun ciddi olduğu belirtilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İstanbul Avcılar'da özel bir üniversite binasının 4.katından düşerek yaralanan öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, öğrenci Edanur K, Cihangir Mahallesi'ndeki özel bir üniversitede, kantinin bulunduğu 4. kattan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Durumun bildirilmesi olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Edanur K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

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