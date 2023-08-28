İstanbul’da sahibinden kaçan maymun dehşet saçtı: 2 kişiye saldırdı

Olay, İstanbul Büyükçekmece Fatih Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında yaşandı.

Evde bakılan maymun sahibinin elinden kaçıp sokakta başı boş dolaşmaya başladı. Bir binaya çıkan maymun ilk önce üst kattaki vatandaşların evine girdi. Ardından maymun alt katta oturan 81 yaşındaki kanser hastası Memnune Saygı’nın evine girdi. Maymun yaşlı kadına bahçede saldırıp ısırdı. Hastanelik olan kadının şikayetçi olacağı öğrenildi. Öte yandan, saldırı sonrası kaçan maymunun sahibinin sokağa gelip tekrar maymununu aldığı da öğrenildi. Polis olayla ilgili maymunu ve sahibini arama çalışmalarına başladı.

Saldırıya uğrayan 81 yaşındaki Memnune Saygı, “Evimin bahçesinde oturuyordum. Her yer de kapalıydı. Merdivenin üzerinden atladı. Arkamdan saldırdı. Zaten fazla yürüyemiyorum denge kaybım var. Elimin üzerinden ısırdığını hissettim. Baş tarafımı o mu ısırdı düştüm bir yere mi vurdum onu da bilmiyorum. Sahibinden şikayetçiyim” dedi.